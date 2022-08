A Fucecchio verrà realizzata una nuova scuola dell’infanzia alle Vedute

A Fucecchio verrà realizzata una nuova scuola dell’infanzia in località Le Vedute. Il progetto esecutivo era stato inizialmente approvato a novembre 2020 comportando una spesa complessiva di 1,1 milioni di euro. A seguito della partecipazione al bando del Ministero dell’Interno con il decreto numero 192 del 14 giugno 2021, pervenuto all’ente con il protocollo del 24 agosto 2021, fu assegnato il contributo di 872mila euro.

A seguito dell’aumento dei prezzi verificatosi negli ultimi sei mesi del 2021 ad oggi, l’amministrazione è stata costretta ad aggiornare in via preliminare i documenti contabili del progetto esecutivo aggiornandoli con il nuovo preziario Tos/2022 del 18 luglio 2022 con un aumento del quadro tecnico dell’opera a 1,215 milioni di euro come indicato nella variazione al Piano opere pubbliche 2022/2024.

Il progetto è stato realizzato grazie ai fondi del Pnrr.