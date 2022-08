Mazzetti (Fi) replica al Pd: “Il centrodestra da sempre a sostegno delle infrastrutture”

Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, risponde così alla nota del Pd di Montelupo.

“Il Centrodestra, contrariamente al Pd che a livello nazionale ha abbracciato il populismo di sinistra prima con i 5Stelle e ora con la truppa nimby che tanto male ha fatto e continua a fare, sostiene da sempre le infrastrutture, vero motore dello sviluppo. Come tutti sanno il mio interesse per un territorio così importante come l’Empolese-Valdelsa è tutt’altro che nuovo: ho svolto molti incontri con le imprese, con le pubbliche amministrazioni anche del Pd offrendo loro una sponda parlamentare e nell’ottava commissione, e nei mesi scorsi ho anche chiesto una commissione d’inchiesta per fare piena luce sui veleni del keu e le connivenze a esso correlata. Un dramma per cui tutti dovrebbero chiedere chiarezza, al netto dei colori politici, e se lo desidera il Pd locale può contribuire concretamente alla mia richiesta. Capisco che certi onorevoli una volta preso il voto in zone considerate sicure non si facciano più vedere ma non è il mio metodo e non lo sarà mai. Poi, diciamocelo chiaramente, rivendicare, come ha fatto Peruzzi, un’opera non ancora iniziata mi sembra fuori luogo davvero!”.