Grande successo della Festa Rossa a Perignano.

La Festa Rossa a Perignano sta facendo registrare il maggior numero di presenze in dieci anni di attività e attivismo.

Foto 2 di 2



Come sempre l’ingresso è libero a tutti gli spettacoli e le attività: concerti, performance artistiche, dibattiti, interventi, mostre fotografiche e di pittura, animazione bambini.

All’interno della festa sono presenti un’area di campeggio attrezzato e gratuito, un ristorante a chilometro “0”, la pizzeria, lo stand panini, il bar, la birreria, la libreria, il mercatino dell’artigianato.

“Sono presenti anche gli stand di tante associazioni – spiega l’organizzazione – perchè la festa ha anche da sempre l’obiettivo di far circolare corrette informazioni, dar voce e collegare le rivendicazioni di tante persone e organizzazioni, cercare di unire tutte queste lotte spingendo a attivarsi contro un avversario spesso comune, per cercare di cambiare un sistema ormai tutto asservito al grande profitto privato a scapito di persone, ambiente, pace, giustizia sociale e una vita sostenibile per tutti.

La Festa, eco-sostenibile, con i suoi importanti contenuti uniti a momenti di convivialita’, eno-gastronomia e divertimento, continua fino a ferragosto”.