Manca l’acqua a Montopoli Valdarno, Peccioli e Fauglia

A causa di un guasto sulla rete di distribuzione di energia elettrica dovuto ai forti temporali di questa mattina (qui la notizia), oggi giovedì 18 agosto si stanno verificando mancanze d’acqua in tutto il capoluogo di Montopoli Valdarno e in via delle Pinete.

Sono in corso le operazioni del gestore elettrico per ripristinare il proprio servizio di fornitura. Il ripristino del servizio idrico è al momento previsto per le 17,30 e sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo.

Sempre a causa del temporale, mancanze d’acqua si stanno verificando anche a Legoli e nella parte alta del capoluogo di Peccioli. Sono in corso le operazioni del gestore elettrico per ripristinare il proprio servizio di fornitura. Il ripristino del servizio idrico è al momento ipotizzabile per le 20 e sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati a scomparire in breve tempo.

Mancanze d’acqua anche ad Acciaiolo, Santo Regolo e Luciana nel comune di Fauglia. Attualmente sono in corso le operazioni del gestore elettrico per ripristinare il proprio servizio di fornitura. Il ripristino del servizio idrico è al momento previsto per le 19.