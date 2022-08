Pesci morti nel padule di Fucecchio emersi dopo le abbondanti piogge di questi giorni, il Comune fa chiarezza.

“Un gran numero di pesci morti è visibile da questa mattina nelle acque del Padule di Fucecchio e del suo principale emissario, il canale Usciana – spiegano dal Comune -. Come mai questa moria così accentuata proprio a seguito delle abbondanti piogge cadute dal 15 agosto in poi? In realtà, come hanno spiegato i tecnici del Consorzio di Bonifica 4 Basso a Valdarno, la moria dei pesci è un fenomeno che si è verificato durante l’eccezionale periodo di secca che ha preceduto l’ultima settimana. Le recenti piogge hanno soltanto portato in evidenza quanto era già accaduto, rendendo visibili i pesci morti che finora ristagnavano sul fondo dei fossi e dei canali interni al Padule, privi di acqua”.

Foto 2 di 2



“Le piogge copiose che hanno investito una vasta area di territorio, oltre a causare gravi danni soprattutto al patrimonio arboreo, hanno riversato nel Padule quelle che si definiscono ‘acque di prima pioggia’, cioè quelle acque che, raccolto lo sporco presente sui piazzali e nelle strade, si riversano nei fossi di scolo e da lì nei fiumi e nei canali sottraendo ossigeno alle acque presenti fino a quel momento, fino a raggiungere valori prossimi allo zero. L’evento meteorologico e la moria verificatasi la sera del 15 agosto presentano esattamente queste caratteristiche – proseguono -. Lo dimostrano le rilevazioni dell’ossigeno effettuate nei canali tra il pomeriggio del 16 e le prime ore del mattino del 17 agosto. I dati documentano l’assenza di ossigeno (0,8 mg/l) nel canale del Capannone e altrettanto nel canale del Terzo. Nella postazione del Ponte di Cavallaia, sull’Usciana, il valore misurato risultava essere attorno a 1 mg/l. Valori simili sono stati osservati anche immediatamente prima dell’installazione dell’ossigenatore sperimentale in località Torre. A queste concentrazioni di ossigeno la sopravvivenza dei pesci varia fra 1 e 2 giorni”.

“Nel corso dei ripetuti sopralluoghi, effettuati fino ad oggi, è stata presa visione di un numero importante di pesci morti di diverse taglie e specie – proseguono -. La quantità avvistata è andata crescendo fino a stamani con evidenze in particolare lungo le sponde del Canale Usciana e in prossimità dei ponti principali (Ponte di Cavallaia, Ponte di Torre e Ponte a Cappiano). Sempre nel periodo estivo, oltre alle criticità già descritte, le basse portate del canale Usciana e le alte temperature delle acque provocano spesso nel tratto ricompreso fra il Ponte di Cavallaia e Ponte a Cappiano condizioni estreme sfavorevoli alla sopravvivenza dei pesci. A questa problematica ha risposto positivamente il sistema di ossigenazione supplementare installato il mese scorso in via sperimentale in località Torre dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, in stretta collaborazione con il Comune di Fucecchio e la ditta di ingegneria Ecol Energy, incaricata ad effettuare la sperimentazione sugli ossigenatori”.

“Occorre precisare che i sistemi di ossigenazione possono e devono intervenire esclusivamente nei periodi di secca con portate al di sotto dei 50 mila mc/giorni, erogando in questo caso ossigeno con rendimenti alti risultando quindi efficaci in quanto si realizzano salti di concentrazione significativi – concludono dal Comune -. Per la precisione, in questi giorni di pioggia intensa le portate d’acqua giornaliere registrate sono state ricomprese fra 150 mila e 200 mila mc/giorno, valori per i quali i sistemi di ossigenazione producono, in termine di concentrazione, un incremento che risulta ininfluente”.