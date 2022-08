“Senza acqua né corrente dal temporale”, famiglia con due anziani in difficoltà

“La nostra abitazione necessita della corrente elettrica anche per l’emungimento dell’acqua potabile”. Così una famiglia di Stibbio di San Miniato composta anche da due persone anziane è senza elettricità e senza acqua corrente dal temporale di giovedì (questo).

“Il temporale – racconta la residente – ha provocato la caduta di un albero i cui rami avevano orami da anni completamente avvolto i cavi della bassa tensione. Da giovedì, l’albero e i cavi giacciono di traverso sulla via di Montebicchieri. Da allora stiamo invano attendendo l’intervento dell’azienda dell’energia per togliere tensione alla linea”.

I vigili del fuoco infatti, sono tempestivamente intervenuti ma “risultano impossibilitati a procedere al taglio dell’albero per la presenza dei cavi ancora collegati”. Niente corrente, in qualche caso, significa persino niente gas. In questo caso significa niente acqua. “La nostra abitazione neceesdita della linea elettrica anche per l’emungimento dell’acqua potabile, in ragione del precario stato delle conduttore in loco, che oramai da decenni risultano soppiantate da posticce e temporanee ma ormai definitive che scorrano esternamente e a lato strada e che evidentemente risultano insuscettibili a garantire anche la seppur minima pressione all’acqua che nelle stesse scorre”.

Il risultato è che la famiglia ha dovuto trasferirsi in un’altra casa, ma le due persone anziane non ce la fanno ad andarsene, vivono non proprio nel centro abitato e stanno aspettando che la situazione venga risolta.