Manutenzione straordinaria delle strade comunali, il piano di San Miniato

Si accende la luce verde sul maxi intervento di manutenzione delle strade di competenza del Comune di San Miniato. L’intervento, inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 approvato a dicembre dello scorso anno, avrà un costo complessivo di un milione e mezzo di euro e si svilupperà nell’arco del citato triennio con copertura economica, sempre nel triennio, assicurata dai capitoli di bilancio.

La giunta comunale guidata dal sindaco Simone Giglioli mette mano alla messa in sicurezza di molte strade comunali del capoluogo e delle frazioni. Lo scorso 10 agosto il responsabile del settore Servizi Tecnici ha infatti approvato il progetto redatto dal personale dell’ufficio tecnico comunale con oggetto “Manutenzione straordinaria strade comunali – Interventi di incremento della capacità portante della sovrastruttura stradale e relativo accordo quadro 2022-2024”. Molte le strade comunali che saranno interessate dall’intervento di riparazione e messa in sicurezza, un preciso obbligo attribuito dal codice della strada agli enti proprietarie delle stesse.

“La tipologia degli interventi previsti – si legge nel documento approvato – è principalmente legata all’incremento della capacità portante delle pavimentazioni stradali, oltre a interventi mirati di ripristino di sistemi di ritenuta. Le strade o tratti di esse interessate dai lavori sono quelle che presentano al momento ‘livelli di servizio’ molto bassi, con ripercussioni sostanziali sui mezzi in transito, e caratterizzate da livelli di traffico elevati e con elevata probabilità di aggravio delle condizioni”. Le opere verranno eseguite mediante singoli contratti e saranno definite in modo puntuale. Gli interventi si articoleranno su tipologie diverse a seconda delle criticità riscontrate per ogni tratto stradale: ricostruzione della sovrastruttura stradale mediante sostituzione della fondazione o stabilizzazione del sottofondo, ripristino dello strato superficiale con conglomerato bituminoso, ripristino dello stato di usura al di sopra della pavimentazione”.

Sulla base della ricognizione effettuata da personale del settore Servizi Tecnici gli interventi descritti, a seconda dei casi, riguarderanno le seguenti strade o tratti di esse:

1. Via Catena tratti (San Miniato)

2. Via Borgonuovo (San Miniato)

3. Via Capitani tratti (San Miniato Basso)

4. Via Codignola tratti (San Miniato Basso)

5. Corso Garibaldi tratti (San Miniato)

6. Via Tosco Romagnola Est – Ovest tra (San Miniato Basso – Ponte a Egola)

7. Via Marzana tratti (Località Marzana)

8. Via Balconevisi tratt (Balconevisi)

9. Via Sforza tratti (Cigoli)

10. Via Fornacino – Via Egola tratti (Località Fornacino)

11. Via Volterrana tratti (Moriolo)

12. Via Gello – Via Collebrunacci (Cusignano – Collebrunacchi)

13. Via G.B. Landeschi tratti (Località Sant’Angelo)

14. Via Pietro Bagnoli (San Miniato)

15. Via Paolo Maioli (San Miniato)

16. Via Montebicchieri tratti (Stbbio -Montebicchieri)

17. Via Candiano tratti (San Miniato Basso – Roffia)

18. Via Nazionale tratti (Ponte a Elsa)

19. Via Poggio a Isola tratti (Località Poggio a Isola)

20. Via delle Eriche – Via Poggio a Pino – Via degli Ontani tratti (Ponte a Elsa)

21. Via della Libertà – Via Murri – tratti (Ponte a Egola)

22. Via Giordano Bruno (Ponte a Egola)

23. Via Campania – Via Irpinia – Via San Lorenzo (San Romano)

24. Via Poggio Sole – Via Sicilia – Via Friuli tratti (San Romano)

25. Via Bucciano tratti (Località Bucciano)

26. Via Amerigo Vespucci – Via Cristoforo Colombo tratti (La Serra)

27. Viale Marconi (San Miniato Basso)