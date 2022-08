Luca Nacci da Fucecchio alla ribalta internazionale. Il designer di 22 anni, laureando all’Istituto Modartech di Pontedera, grazie alla sua collezione ispirata al movimento cinematografico “Dogma 95” è risultato tra i vincitori dell’MM International Award, nella categoria studenti Bronze Prize, premio che lo colloca tra i talenti più promettenti della moda. Merito della sua collezione denominata “Dogma22”, che attraverso la reinterpretazione in chiave contemporanea di abiti sartoriali vintage da uomo, vuole creare una moda più responsabile e sostenibile. Infatti il 90% dei componenti utilizzati dalla capsule collection di Nacci sono ricavati dalle rimanenze di magazzino rimaste invendute, elemento che evidenzia la grande attenzione all’ambiente di ogni creazione.

Forte anche il richiamo al Made in Italy: ogni capo presenta infatti una forte artigianalità, espressa tramite la lavorazione dell’agugliatura a macchina manuale. Ogni capo è realizzato con altissima qualità e pensato per ogni occasione e per tutta la vita. La linea d’abbigliamento realizzata da Nacci non si colloca infatti all’interno dei canoni della stagionalità, ma detta nuove regole per una moda in cui gli abiti devono essere indossabili tutto l’anno e durare nel tempo. Grande attenzione è data anche alla modellistica e allo studio di forme e volumi.

Il Premio MM International Award è un progetto a cadenza annuale di MM Company, agenzia di consulenza creativa, lanciato nel 2017 per promuovere i talenti e i brand più promettenti nell’ambito del fashion, product e interior design e alimentare una comunità di talenti creativi provenienti da tutto il mondo, riconoscendone il merito e favorendone la connessione con operatori, media e aziende. Diverse le categorie di partecipanti, dagli studenti, ai professionisti, alle aziende, premiando i progetti che si distinguono per la ricerca e l’innovazione nei materiali, nei processi produttivi e nella ricerca estetica, con la creatività che rappresenta l’elemento cardine di ogni progetto.