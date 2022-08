Nuova comandante per la polizia municipale di Cascina

Simona Molesti è la nuova comandante della Polizia municipale di Cascina. “Ringrazio – sono le prime parole della neo comandante – l’amministrazione comunale e il sindaco per l’incarico che mi è stato affidato. Farò il possibile per migliorare l’organizzazione di questo comando, valutando anche la complessità e la vastità del territorio comunale. È mia intenzione portare avanti le azioni intraprese dal precedente comandante, soprattutto cercherò di lavorare con molta serenità all’interno del comando, valorizzando le personalità presenti nella nostra Municipale”.

A Molesti arriva anche il saluto dell’ex comandante Michele Stefanelli, in servizio a Cascina per un anno grazie a un accordo con il Comune di Peccioli. “È stato un periodo molto proficuo, durante il quale abbiamo impostato un buon lavoro per il futuro. Adesso Simona Molesti avrà il compito di dare seguito a quanto fatto per portare a termine e implementare il lavoro. Le auguro il meglio”.

“Con questa nomina abbiamo scelto di puntare su risorse interne all’ente – commenta il sindaco Michelangelo Betti –. Quando ci siamo insediati, a ottobre 2020, la Municipale non aveva un comandante. A distanza di tempo posso ancora ringraziare Elena Barsacchi, che si rese disponibile per un periodo di ‘reggenza’. Conclusa quella fase di passaggio, il comando è andato sotto la guida di Michele Stefanelli, che in un anno ha dato la propria impronta portando a una crescita del numero di agenti. È stata un’esperienza molto positiva, che rende oggi possibile una scelta tra gli ufficiali in servizio nel nostro Comune. Ringrazio la neo comandante Molesti per aver accettato l’incarico e le auguro di svolgere un buon lavoro”.