Francesca, Rinaldo e la storia (non) raccontata da una cartolina

Ha acquistato un vecchio libro in un mercatino dell’usato tra Pisa e Livorno ma dentro ci ha trovato un’altra storia. A cui manca il finale. Per questo Marina ha lanciato un appello: vorrebbe ritrovare Francesca e Rinaldo, o almeno conoscere la loro storia. D’altra parte chi compra ancora libri non può che essere curioso delle storie degli altri.

Sulla cartolina (acquistata a New York) c’è un indirizzo internet (si parla comunque del secolo scorso) e la grafia sembra quella tonda di una ventenne forse. Francesca e Rinaldo potevano essere fidanzati o magari solo grandi amici ma qualcosa deve essere cambiato se quel segnalibro dal quale lei si è separata solo per lui è finito tra le cose da vendere.

Magari invece c’è un finale triste e Rinaldo non c’è più. Magari era solo una cotta tra ragazzi e il tempo ha reso superflui quei ricordi. Oppure stanno passando una felice vita insieme e di quella cartolina nel libro si erano proprio dimenticati. Certo è che, per un attimo, la storia raccontata dal libro è passata in secondo piano rispetto a quella non raccontata da poche parole scritte su una cartolina.

Quelle parole che Francesca amava tanto e che ora Marina (ma anche tutti noi) vorremmo sentirci dire per poter raccontare un’altra storia.