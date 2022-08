Liceo Marconi, nominata la nuova dirigente

Dopo la nomina del nuovo dirigente dell’istituto Cattaneo (qui la notizia), anche il liceo Marconi di San Miniato ha la sua nuova dirigente scolastica. Giovanna Maria Saba viene dalla Sardegna. Ha iniziato a insegnare subito dopo il diploma all’istituto magistrale, è diventata docente di scuola superiore (fino allo scorso anno scolastico ha insegnato storia e filosofia) e ora è diventata dirigente.

La prima nomina, come spesso accade, non è vicino a casa. Così la ormai ex prof arriverà presto a San Miniato per prendere le consegne dal dirigente ancora in carica Gennaro Della Marca.