Un “Grande fratello” per le opere pubbliche: Empoli informatizza i cantieri

Il Comune di Empoli effettuerà il servizio di monitoraggio e rendicontazione delle opere pubbliche attraverso un apposito portale. D’ora in avanti, la gestione di tutte le informazioni e procedure inerenti alla pianificazione e programmazione delle opere e del relativo stato di avanzamento deve essere fatto anche da remoto, mediante un sistema gestionale informatizzato. Dell’inserimento dei dati relativi alle opere pubbliche sul portale Bdap-Mop (monitoraggio opere pubbliche), così come il suo costante aggiornamento trimestrale, al fine di garantirne il corretto monitoraggio, è stato affidato ad una ditta esterna, per il momento per l’anno in corso ed il prossimo.

Si specializza quindi il sistema di controllo dei lavori pubblici. Non si tratta però di un’idea dell’amministrazione comunale, bensì di un preciso obbligo stabilito con il decreto n.229 del 29 dicembre 2011. Dunque, una diversa e ulteriore possibilità per gli enti locali di monitorare le opere in corso di esecuzione con una procedura più rapida e puntuale che permetterà agli uffici degli enti pubblici di avere di fronte il quadro reale completo dello stato di avanzamento dei lavori.

Sul portale dovranno essere inserite tutte le informazioni (anagrafiche, fisiche e procedurali) di pianificazione e programmazione delle opere. I tecnici potranno anche evitare di effettuare verifiche esterne, o farle solo in determinate circostanze di criticità rilevate dal portale.

Un controllo da remoto che consentirà alle pubbliche amministrazioni direttamente o attraverso soggetti esterni specializzati in materia di avere gli occhi puntati sullo stato del procedimento delle opere pianificate o in programma e sullo stato di quelle in corso con cadenza trimestrale.

Un lavoro nuovo, che richiede particolari requisiti tecnico professionali e specialistici. L’amministrazione comunale di via Giuseppe del Papa per questo motivo, attraverso il dirigente del Settore Serviti Tecnici ha affidato l’incarico alla ditta specializzata Kibernetes srl con sede legale in via Galileo Galilei a Silea in provincia di Vicenza, per un importo complessivo di 9.882 euro per il momento per l’anno in corso e per il prossimo.