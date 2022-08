Caccia, quando ritirare i tesserini a Santa Croce sull’Arno

Sabato 27 e martedì 30 agosto dalle 9,30 alle 13 e lunedì 29 e mercoledì 31 agosto dalle 14 alle 16. In questi giorni e orari la polizia municipale di Santa Croce sull’Arno consegnerà i tesserini venatori.

Per il rilascio, i cacciatori devono presentarsi al comando di via Del Bosco portando con sé la licenza di porto di fucile uso caccia in corso di validità, le ricevute di pagamento della tassa di concessione governativa, regionale e Atc di residenza venatoria e di eventuali altri Atc, l’allegato regionale alla licenza di caccia, il tesserino venatorio stagione precedente o ricevuta di avvenuta restituzione e l’assicurazione.