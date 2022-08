Caro gas e inverno, come scaldare la propria casa e risparmiare? Camino acceso e stufe a pellet

Cibi con prezzi alle stelle, e caro bollette.

La preoccupazione, in vista del prossimo autunno, oltre alla luce, è legata anche al riscaldamento della propria abitazione.

Dopo le elezioni del 25 settembre, il nuovo governo potrebbe decidere di porre un limite alla temperatura da tenere in casa a 18 gradi.

Ma, nel frattempo, come possono, le famiglie, contenere i costi? Controllare innanzi tutto le bollette e, se del caso, vedere altre offerte di fornitura, poi ottimizzare i propri consumi.

Meno luci accese e minore la temperatura dei termosifoni è più si risparmia.

Intanto è assalto alla stufa a pellet, e le offerte con sconto in fattura del 50% fino alla rateizzazione per l’acquisto, non mancano, mentre chi in casa ha un camino, sta pensando di utilizzarlo.

Facendo attenzione alle polveri sottili però, e ai divieti di utilizzo che ne conseguono in caso di sforamenti.