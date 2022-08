Miss Italia sbarca a Castelfiorentino

Dopo il grandissimo successo delle scorse edizioni, anche quest’anno la carovana del concorso di Miss Italia rimonta le sue tende in piazza Gramsci a Castelfiorentino. in questa occasione con una finale regionale dei titoli satellite.

La manifestazione in programma per lunedì 29 agosto sarà organizzata dal centro commerciale naturale Le Tre Piazze con la collaborazione della Confesercenti di Castelfiorentino, il patrocinio del comune di Castelfiorentino ed il contributo della Banca di Cambiano e vedrà il gruppo delle finaliste regionali sfidarsi per la conquista della fascia regionale di Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2022.

La vincitrice accederà di diritto oltre che alla finale di Miss Toscana 2022 in programma per venerdì 2 settembre a Casciana Terme, anche alla prefinali nazionali.

Si inizierà alle 21,30, con le splendide aspiranti miss che saranno presentate da una voce storica del concorso come Raffaello Zanieri e dopo le sfilate di rito prima in abito e poi con il classico body dello sponsor davanti alla giuria e al pubblico, sarà eletta la vincitrice.

Ad occuparsi dell’organizzazione dell’intero cartellone delle selezioni 2022 di “Miss Toscana” come avviene ormai da 40 anni, sarà Gerry Stefanelli dell’agenzia “Syriostar”di Montecatini Terme responsabile del concorso per il Granducato con l’assistenza di Giovanni Rastrelli e Stefano Petruzzi per la collaborazione alla manifestazione da parte dell’agenzia Vegastar di Pistoia.

L’obiettivo per la Toscana è ripetere la straordinaria edizione del 2016 culminata nell’ultimo atto della finale di Jesolo con la conquista del titolo di Miss Italia da parte di Rachele Risaliti. Sarà un cammino lungo ma interessante, ricco di spunti e di motivazioni per le ragazze che si confronteranno non soltanto a colpi di bellezza ma anche di simpatia e di voglia di emergere.