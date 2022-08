Via Fucini, non si trovano soluzioni contro traffico e incidenti: torna il doppio senso di marcia

Cambia di nuovo la viabilità in un tratto di via Fucini a Fucecchio. Torna il doppio senso di circolazione con la sosta vietata su un lato.

Il periodo trascorso di valutazione non ha consentito, come ipotizzato, di migliorare la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale in quel tratto, scrive nel provvedimento amministrativo il responsabile del settore assetto del territorio e lavori pubblici, e quindi l’amministrazione comunale torna sui suoi passi ripristinando il doppio senso di circolazione.

Dal primo settembre infatti nel tratto di via Fucini compreso tra viale Buonarroti e via Fucecchiello, metà del quale è sprovvisto di marciapiede e dove si affacciano diverse abitazioni, passi carrabili, ed un esercizio pubblico, si potrà circolare di nuovo in entrambi i sensi di marcia.

Un ritorno alle origini dunque, dopo il periodo di valutazione, iniziato a giugno dello scorso anno, si legge nell’ordinanza, che evidentemente non ha dato i riscontri positivi auspicati. Erano stati i cittadini, molti dei quali residenti del posto, a sollecitare il senso unico in quanto le vetture parcheggiate su ambo i lati non permettevano lo scambio in sicurezza tra i veicoli che si incrociavano.

Molto spesso si erano verificati incidenti stradali di lieve entità, il più delle volte riguardanti il danneggiamento degli specchietti laterali, o accese discussioni tra gli automobilisti riguardo a chi doveva spostarsi per far transitare l’altro.

La precedente ordinanza di modifiche alla viabilità emessa nel giugno 2021 è dunque sostituita dalla nuova del 17 di agosto che incarica il servizio manutenzione del Comune a predisporre ed installare la relativa segnaletica, e chi di dovere di farla osservare.

Con il ripristino del doppio senso di circolazione è stata però vietata la sosta sul lato (numeri civici dispari) dell’esercizio pubblico. In questo modo, se il divieto viene rispettato e fatto rispettare, lo scambio tra i veicoli provenienti dalle direzioni opposte, dovrebbe essere ugualmente garantito in condizioni di sicurezza.