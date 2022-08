Da San Miniato al Festival del Cinema di Venezia: Paul Cappellini vince ‘Mr. Red Carpet’

Da San Miniato al Festival del Cinema: Paul Cappellini vince Mr. Red Carpet e va a Venezia. A soli 16 anni ha fatto centro al primo colpo e ha vinto il concorso del progetto che nasce da un’intuizione di Stefano Cecchetto, e che premia i primi classificati con la partecipazione ad una delle kermesse più prestigiose: la mostra del cinema di Venezia.

Paul, sanminiatese studente del Florence Movie Academy di Firenze e modello per l’agenzia fiorentina Fashion Concept, ha brillantemente superato tutte le selezioni fino alla finale nazionale che si è svolta ieri (28 agosto) allo Hierbas di Jesolo, dove ha vinto il titolo, portandosi a casa non solo la fascia, ma anche la partecipazione ad un vero red carpet. Il giovane toscano, originario del Burkina Faso, ha colpito tutta la giuria oltre che per la sua bellezza anche per l’attitudine nello sfilare, impeccabile nonostante la giovanissima età. Insomma le premesse ci sono tutte per una lunga carriera, che sotto l’occhio vigile di mamma Chimena e papà Stefano, avrà tutto il tempo di sbocciare in futuro e che intanto porterà un po’ di San Miniato a Venezia.