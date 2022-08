Montopoli celebra San Rocco a Valbonne, Capecchi: “Occasione per ampliare gli orizzonti”

Insieme ai gemelli di Valbonne per ricordare il passato e costruire ponti per il futuro. Negli scorsi giorni il consigliere comunale Andrea Marino si è recato nella cittadina francese in occasione delle celebrazioni legate a San Rocco.

“Essere presenti attraverso dei rappresentanti delle istituzioni – spiega il sindaco Giovanni Capecchi – noi alle feste di Valbonne e loro alle nostre non è soltanto un modo per rinsaldare il legame tra le due comunità, ma anche un’occasione per ampliare gli orizzonti. Per chi amministra, infatti, è importante osservare da vicino come altri paesi stiano affrontando le sfide della contemporaneità. Ringraziamo il consigliere Marino e invitiamo i nostri gemelli francesi a tornare presto a Montopoli”.

Foto 2 di 2



Sono stati molti gli appuntamenti tradizionali in programma: balli e spettacoli si sono alternati ai momenti religiosi come la benedizione degli animali. San Rocco, infatti, incarna nell’iconografia cristiana la figura del pellegrino ed è un riferimento per il mondo contadino. La sua importanza è tale da essere divenuto uno dei santi patroni anche di molte città d’Italia, in particolare del sud.

“Non dimentico – racconta Marino – di essere nipote e figlio di migranti e per me festeggiare, per la prima volta e a Valbonne, un santo che è anche patrono di Savoia di Lucania in Basilicata, dove sono nati mio padre e mio nonno, ha avuto un significato particolare. A Valbonne ho anche avuto modo di vedere la mostra Ciao Italia del Museo nazionale di storia dell’immigrazione sull’immigrazione italiana in Francia. Un’esposizione che ha già toccato più città della Francia e che racconta molto bene il lavoro e la vita dei nostri connazionali oltre le Alpi”.