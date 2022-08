Un ulteriore brutta cartolina ci viene spedita da Fucecchio. Il tema sono ancora i rifiuti nell’area del parcheggio del palasport in piazza Pertini il cui abbandono sembra non incontrare ostacoli. Laddove nell’articolo di ieri abbiamo parlato di un semplice abbandono di sacchetti, stamani mattina si registra una micro discarica. Nell’area del parcheggio a pochi metri dal contenitore stazionano da oltre una settimana due roulotte. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della municipale in quanto le roulotte non possono stare in un parcheggio se sono staccate dal veicolo trainante, ma sono sempre al loro posto.

Il contenitore dei rifiuti è circondato e sommerso di sacchetti di plastica. “Questa è la triste realtà con la quale sempre più spesso dobbiamo convivere, sono le parole di un abitante del posto. Ci chiediamo come tutto questo possa essere permesso ed accettato. I fucecchiesi sono stati in ferie, hanno pagato lo loro bella imposta di soggiorno per compensare il costo dei servizi ricevuti nei luoghi dove hanno soggiornato, ed al rientro trovano la loro città trasformata in una pattumiera a cielo aperto. E come se non bastasse, conclude un altro residente, anche la beffa: il costo della raccolta e smaltimento dei rifiuti lasciati nel parcheggio del palazzetto dello sport finiranno nelle nostre già salate bollette. A pochi metri, in via Leonardo da Vinci all’angolo con via Fucecchiello, dove c è il negozio di elettrodomestici, c’è una telecamera della video sorveglianza che punta proprio nel parcheggio. Non sappiamo se sia funzionante o meno, se non lo fosse ci chiediamo cosa si aspetti a rimetterla in funzione ed individuare i responsabili”.