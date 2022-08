Rimossa la discarica di rifiuti in piazza Pertini

È stata rimossa nella giornata odierna (29 agosto) la discarica di rifiuti abbandonati da ignoti

che si era formata nei giorni scorsi in piazza Pertini a Fucecchio. Le roulotte che da oltre una settimana sostavano nel piazzale sono state allontanate grazie all’intervento di una pattuglia della municipale che nel pomeriggio ha controllato la situazione. Non si conoscono gli esiti degli accertamenti effettuati. A questo punto l’auspicio dei cittadini è che venga attivato sul piazzale del palasport il controllo attraverso la video sorverglianza per impedire il ripetersi del triste fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. La videocamera potrebbe inoltre avvisare gli organi competenti della presenza senza giustificato motivo di roulotte e persone che si trattengono per giorni e giorni. Come detto precedentemente, in un parcheggio la sosta delle roulotte per come permanenza non è consentita, ma solo la sosta temporanea. Nel fine settimana nel parcheggio del palasport da diverso tempo sostano tir ed autoarticolati in attesa della ripresa il lunedi del blocco della circolazione, ma le roulotte sganciate da veicolo trainante non possono sostare come anche i rimorchi dei veicoli.