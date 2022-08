Lo spazio non è pubblico: rimandata a settembre la soluzione per il giardino di largo della Fragola

“La visura ha evidenziato che lo spazio risulta avere alcuni proprietari“. E quindi la soluzione per il giardino di largo della Fragola Rossa a Santa Croce sull’Arno è rimandata a settembre. Almeno la teoria, perché poi ci vorrà altro tempo per applicarla. Nel frattempo è stato pulito dai rifiuti tutto il giardino, ma è durato solo qualche ora: qualcuno ha già lasciato in giro bottigliette e cartacce.

La visura che si era impegnato a fare il vicesindaco e assessore all’Ambiente Marco Baldacci ha quindi scritto nero su bianco quello che era previsto: quello spazio non è di proprietà pubblica ma ha alcuni proprietari privati, probabilmente quelli che fornirono i terreni per l’edificazione dei condomini che vi si affacciano.

Per il giardino insomma, qualcosa si sta muovendo ma a questo punto la decisione da prendere è fondamentale: chiudere la proprietà privata così che solo i condomini possano goderne ma anche avere l’onere di tenerlo in modo decoroso oppure se usare quello spazio con una gestione pubblica.