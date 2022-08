Riapre il ponte di Montecalvoli

La Provincia di Pisa concluderà in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria al ponte di Montecalvoli di Santa Maria a Monte per i quali è stato necessario istituire il senso unico alternato e una modifica della viabilità.

La ditta sta procedendo all’asfaltatura dell’area del ponte e, salvo imprevisti, da sabato 3 settembre la viabilità tornerà a doppio senso. Rimangono da finire altre lavorazioni ma che non necessitano di chiusure o modifiche alla viabilità esistente in maniera prolungata come è stato in questi mesi.