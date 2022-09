Sorgente Tesorino riapre i cancelli e presto anche la fontanella

Si sono riaperti i cancelli della Tesorino e tra qualche giorno dovrebbe essere riaperta anche la fontanella all’esterno dello stabilimento. C‘è ancora molto da fare, ma sono tornati al lavoro i dipendenti dello stabilimento tra Montopoli Valdarno e Palaia dopo l’assegnazione provvisoria a beneficio della società Sorgente Tesorino – Mlc Srl, nuova compagine societaria che dovrà rimettere in carreggiata l’azienda e rilanciare il marchio (per approfondire).

Finita la scorta di acqua imbottigliata, c’è anche da rimettere in moto le vendite: la nuova dirigenza è al lavoro su Cina ed Emirati Arabi, ma anche sulla fornitura alle strutture sanitarie (come l’ospedale Careggi di Firenze) e ai supermercati. Un lavoro enorme da fare in tempi rapidi (anche perché l’assegnazione prevede clausole stringenti sul piano industriale e sulla situazione debitoria) tanto che la nuova dirigenza non esclude nuove assunzioni.