E’ nato il 31 agosto 1922 in quel pezzetto di San Romano che è comune di San Miniato, anche se ora è nel comune di Montopoli Valdarno. Ieri Varo Tinghi ha compiuto 100 anni. Molti di questi, spesi nel volontariato e nella valorizzazione e promozione della frazione che è sua da sempre, allora attraversata da treni a vapore e carrozze con cavalli.

Si è sposato che non aveva 30 anni, come accadeva allora e, racconta il figlio Paolo, ha lavorato come responsabile del settore lavori pubblici al comune di San Miniato, ha fatto parte del Comitato di Liberazione Nazionale prima e della Democrazia Cristiana dopo, ha scelto di dedicarsi al volontariato sociale rifondando insieme a tanti altri suoi amici quella Misericordia di San Romano, che poi non ha mai abbandonato e che poi ha guidato in qualità di Governatore per lunghi decenni.