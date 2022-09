Parla anche fucecchiese la nuova edizione del palio di Asti

Si parlerà anche il fucecchiese domani pomeriggio (4 settembre) tra i canapi al Palio di Asti. A contendersi il cencio c’è infatti anche un accoppiata fucecchiese di tutto rispetto: quella formata dal fantino Adrian Topalli, e da uno dei due mezzo sangue Red Riu o Carilbom, entrambi di proprietari fucecchiesi, di stanza nella sua scuderia a Botteghe.

Presente ai canapi un altro cavallo di proprietari fucecchiesi, Spartaco da Clodia, anch’esso allenato da Topalli che sarà montato da Enrico Bruschelli per Borgo San Lazzaro.

Il fantino indosserà la giubba rosso e blu del Rione Santa Caterina. Al momento non vi è alcuna informazione certa su chi dei due cavalli fucecchiesi scenderà in piazza Alfieri. Si tratta di due esemplari con caratteristiche diverse: rapido e veloce Red Riu, resistente e potente Caribom. Sulla scelta influirà di sicuro la composizione della batteria per l’accesso alla finale, la situazione ambientale e le condizioni della pista. Red Riu è un cavallo esperto, Carilbom un giovane emergente.

La Carriera astigiana è l’ultimo grande evento paliesco dell’anno, un appuntamento importante che chiude la stagione, ed anche per questo molto atteso nell’universo dei fantini dove tutti cercheranno di vincere o comunque di far bene. È inoltre considerato, dopo quello di Siena, il più importante in Italia ed è molto seguito dagli addetti ai lavori ed appassionati fucecchiesi in quanto a confrontarsi ci sono fantini e cavalli ben conosciuti a Fucecchio. Ci saranno infatti tutti i big senesi ed i migliori cavalli mezzo sangue che fanno sperare in una Carriera di notevole spessore nella quale alcuni fantini cercheranno il riscatto al termine della stagione paliesca.

Il palio rappresenta per la città l’evento più importante, il cuore del settembre astigiano ricco di manifestazioni ed iniziative molte delle quali collaterali o funzionali al palio stesso. A differenza di quello di Fucecchio, quello di Asti è un palio ad “ingaggio” in cui fantini e cavalli vengono scelti dai rioni, quartieri e comuni che vi partecipano, anche se l’amministrazione comunale astigiana, guidata dal sindaco Rasero, parrebbe intenzionata a convergere, perlomeno all’inizio in fase sperimentale, sull’istituzione della “tratta” per l’assegnazione dei cavalli.

Al palio prendono parte i 6 rioni e 8 quartieri cittadini, e 7 comuni dell’hinterland astigiano. Sono previste tre batterie, la prima delle quali partirà alle 16 ed a seguire le altre ogni mezz’ora. Vi sono 7 cavalli ed altrettanti fantini per ogni batteria che rappresentano i quartieri, rioni e comuni che prendono parte alla Contesa. Accedono alla finale i primi tre classificati di ognuna batteria.

L’evento sarà trasmesso anche sulla terza rete nazionale della Rai a partire dalle 18.