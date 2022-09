Raccolta differenziata, Geofor consegna i kit nelle frazioni di San Miniato

A partire da lunedì (5 settembre) Geofor comincerà a San Miniato la consegna dei kit per la raccolta differenziata agli utenti iscritti alla Tari.

Per le seguenti località e frazioni la consegna avverrà a domicilio, partendo da San Miniato centro storico e poi, in ordine, nelle frazioni di Ponte a Egola, San Romano, Molino d’Egola, San Donato, Cigoli, La Catena, Ponte a Elsa, La Scala, Ontraino, Roffia-Isola, San Miniato Basso.

Per le utenze poste nelle seguenti località e frazioni sarà allestita una unità mobile itinerante che servirà le utenze secondo la seguente calendarizzazione e dislocazione, sempre in orario 8,30-12,30: lunedì 5 settembre, Stibbio: consegna in via San Bartolomeo, piazza della chiesa; martedì 6 settembre, Balconevisi-Buecchio-Genovini-Fornacino: consegna in piazza 1 maggio a Balconevisi; mercoledì 7 settembre, Moriolo-Corniano-Cusignano-Parrino/Marzana: consegna in via Bassa a Marzana, presso la piazza della chiesa; giovedì 8 settembre, Corazzano-Collebrunacchi: consegna in piazza Tonelli a Corazzano, parcheggio del campo sportivo; venerdì 9 settembre, Calenzano-San Quintino-Canneto: consegna in via Calenzano a San Miniato, presso il parcheggio di Pian delle Fornaci; sabato 10 settembre, La Serra-Montebicchieri-Bucciano: consegna in piazza don Milani a La Serra (con consegna estesa anche in orario 14-18).

A partire da lunedì 12 settembre sarà infine attivato uno Sportello Ambiente, nei locali dell’ex anagrafe di via dei Beccai a San Miniato Basso, presso il quale i cittadini potranno recarsi per il ritiro del kit il lunedì e il venerdì in orario 14,30-18,30 e il giovedì in orario 8,30-12,30.

Si ricorda che per qualsiasi ritiro è necessario presentare la tessera sanitaria dell’intestatario della bolletta Tari.