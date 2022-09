Senza internet né telefono a Marti: “Iniziata la posa del nuovo cavo”

I tecnici di Tim sono tornati in via Mazzana a Marti di Montopoli Valdarno nella mattina di giovedì 1 settembre per sostituire i pali danneggiati dal maltempo del 18 agosto, in attesa adesso di posare un nuovo cavo che dovrebbe riportare telefono e wifi alle abitazioni della zona entro i primi giorni della prossima settimana. A dirlo è l’azienda stessa, a pochi giorni dalla segnalazione raccolta dal nostro giornale sui disagi delle famiglie che vivono tra via Mazzana e via delle Due Ville, nella zona lungo il versante ovest della frazione montopolese.

Almeno tre le famiglie rimaste senza internet e telefono dalla mattinata del 18 agosto, quando la tromba d’aria aveva abbattuto molti dei pali di legno che portano la rete telefonica alle abitazioni, compresi quelli che sorreggevano il cavo sopra via Mazzana, dove da allora i tecnici si erano limitati a tirarlo su appoggiando su due precarie canne di bambù. Già dalla prima mattinata di giovedì, però, canne e cavo erano spariti, dopo l’intervento avviato da Tim all’indomani della nostra segnalazione.

“I pali danneggiati sono già stati rimossi – spiegano dagli uffici di Tim – mentre dalla mattinata di ieri venerdì 2 settembre abbiamo iniziato la posa del nuovo cavo telefonico. Si tratta di un lavoro complesso dal punto di vista tecnico, ma che dovremmo concludere nei primi giorni della prossima settimana”.