Lavori sulla FiPiLi, chiusi gli svincoli di Ponsacco e Pontedera

Sulla FiPiLi, per il ripristino della pavimentazione stradale, è stata disposta la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Ponsacco e Pontedera in direzione Firenze e la chiusura della rampa di ingresso dello svincolo di Ponsacco in direzione Mare dalle 22 dell’8 settembre alle 6 del 9 settembre e dalle 22 del 9 settembre alle 6 del 10 settembre.

