Al Parco Corsini c’è “La scuola in Comune”

Domani 8 e venerdì (9 settembre) dalle 9 alle 12,30 negli spazi di Parco Corsini a Fucecchio si terrà l’iniziativa La scuola in Comune – Educare alla cittadinanza e alla legalità, il progetto promosso dalla Rete Informagiovani e dal Centro Giovani Sottosopra in collaborazione con il Comune di Fucecchio e con il mondo associativo.

Anche per l’anno scolastico 2022/2023 coinvolgerà le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Fucecchio sui temi legati alla Costituzione e alla legalità. Il progetto nasce dall’esperienza realizzata in questi anni all’interno delle scuole, attraverso le azioni messe in atto dai servizi comunali, dalle associazioni e dagli stessi insegnanti sulle tematiche della partecipazione e dell’educazione civica. La finalità principale del progetto è quella di rielaborare e riorganizzare le diverse azioni messe in atto per ricondurle all’interno di una programmazione condivisa e in un contesto più organico di attività, in cui si sviluppi una sinergia più approfondita tra i diversi attori coinvolti ed una maggiore coordinazione tra le diverse iniziative da realizzare, che andranno dagli incontri alle visite guidate, dai laboratori alle attività di produzione di elaborati sui temi affrontati fino alla proiezione di film e alla partecipazione a spettacoli teatrali inerenti i temi della Costituzione e della legalità.