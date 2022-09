“Il trasporto merci nel futuro del paese”. E’ il tema dell’incontro che Assotir Toscana ha organizzato per sabato (10 settembre) a Santa Croce sull’Arno dove sono stati invitati a partecipare i candidati al Senato delle imminenti elezioni del 25 settembre dai quali sono attese risposte concrete ed esaustive sui problemi che attanagliano il trasporto delle merci.

L’associazione si interroga, ma soprattutto interrogherà, sul futuro del trasporto, i candidati al Senato nei distretti toscani, per conoscere i loro programmi, le intenzioni, e porre le relative domande e proposte per migliorare le regole che regolano l’accesso alla professione, lo svolgimento della stessa e relativi costi, sulla situazione delle infrastrutture sulle quali i veicoli si muovono. L’incontro avrà luogo alla sede della Assotir Toscana al Gruppo Valiani a Santa Croce sull’Arno.

Le ragioni che hanno spinto l’associazione Toscana delle imprese di trasporto che rappresenta nel paese oltre 3mila aziende del settore, presente in oltre 30 province che dispongono di circa 36mila veicoli che danno lavoro ad oltre 38mila addetti, sono state illustrate questa mattina nella location del gruppo dove sabato è in programma l’incontro da Maurizio Bandecchi, coordinatore di Assotir Toscana, Alessandro Valiani amministratore del gruppo e partner dell’iniziativa, Giovanni Capecchi di Assotir Pilums, Maurizio Battistoni di Assotir Fipopt ed Alessandro Giannini dell’azienda locale Gmg trasporti.

“E’ cominciata la campagna elettorale e le forze politiche chiedono volti, si legge nel documento dell’associazione, ora è il momento di chiarire cosa serve davvero e cosa c’è da fare per risolvere i problemi delle imprese di trasporto”.

E di problemi ne sono stati elencati diversi, quali ad esempio il caro gasolio, il mancato rimborso delle accise, i ritardi del credito di imposta sugli acquisti di gasolio, le infrastrutture locali ormai carenti, la burocrazia che appesantisce notevolmente le attività e l’incertezza nella ripresa produttiva. A tutto ciò si aggiungono le problematiche inerenti la legalità, ossia la concorrenza sleale da parte di vettori esteri e di imprese che non rispetterebbero le regole a partire dall’inquadramento del personale.

Gli ambiti di confronto su cui verterà l’incontro di sabato con i candidati al Senato riguarderanno, in sintesi, lo scenario internazionale che abbiamo di fronte, il caro carburanti, la tecnologia, la riforma del settore e semplificazione delle procedure di accesso alla professione, le questioni di ambito locale e regionale quali le infrastrutture, alcune delle quali ormai obsolete ed altre non utilizzabili dal traffico per il trasporto merci.

Una serie di interrogativi ai quali Assotir si aspetta risposte su cosa e come si propongono di fare al riguardo coloro che si sono candidati a guidare il paese per il prossimo quinquennio. Per questo motivo all’incontro sono stati invitati i rappresentanti di tutte le forze politiche.