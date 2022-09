Torna a Santa Croce la Camminata del sandalo

Conto alla rovescia per la decima edizione della Camminata del Sandalo che si terrà domani (8 settembre) con partenza da S. Croce sull’Arno alle 17.

Il Movimento Shalom, organizzatore dell’evento, spiega i motivi dell’iniziativa: “Camminare insieme non solo per spostarsi da un luogo all’altro ma per incontrarsi, conoscersi e conoscere, sentirsi parte di un qualcosa di più grande e costruire una nuova umanità che metta al centro la pace. Camminare insieme per rivivere emozioni, condividere sensazioni e ricordi di un’estate appena trascorsa, durante la quale i giovani e non solo hanno avuto modo di vivere esperienze diverse tra loro ma tutte significative e formative, che meritano di essere condivise e ascoltate”.

A conclusione della camminata a Cerreto sarà consegnato il premio Santa Liberata promosso dal Movimento Shalom insieme alla Parrocchia e al Comune. Quest’anno il premio sarà conferito al Gruppo Scout Agesci di Fucecchio per il grande lavoro educativo che fa. Il gruppo di Fucecchio ha contribuito alla crescita umana di migliaia di giovani Fucecchiesi in 72 anni di attività, Iniziato dell’indimenticabile Padre Angelico Ceci tanto vivo nel cuore di tutti. Seguiranno racconti e testimonianze dei campi estivi, dei viaggi internazionali.