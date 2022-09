C’è un nuovo presidente alla guida della contrada San Bartolomeo di Castelfranco. Il quartiere rossoblù, che proprio in questi giorni è alle prese con i preparativi per l’immancabile Sagra della polenta e del cinghiale, ha scelto in Samuele Venezia la figura ideale per raccogliere l’eredità dell’ex presidente Silvia Valori, da tempo intenzionata a mollare al termine del suo secondo mandato.

Trentaquattro anni, attivo in contrada da quando ne aveva 15, Venezia è stato il candidato più votato alle elezioni svolte nella sede di via Fratelli Rosselli, forte anche di un curriculum paliesco che teme pochi confronti. Entrato in contrada nel 2003, ha ricoperto in 19 anni ogni ruolo possibile: prima tamburino, poi sbandieratore, infine barcaiolo e al tempo stesso figurante della sfilata, divenuto celebre a Castelfranco per le sue interpretazioni che ne hanno fatto uno dei personaggi più brillanti e divertenti della manifestazione, vincendo più volte sia il premio come miglior figurante sia quello come responsabile della sfilata rossoblù. Nella carriera sul barchino, invece, il nuovo presidente vanta la partecipazione a 2 palii e 3 minipali, compreso quello del 2019 vinto con Luca Spagli, senza dimenticare il ruolo di capitano rossoblù nelle quattro edizioni del torneo di calcetto fra contrade, vinto per tre anni da San Bartolomeo con Venezia per due volte capocannoniere. Adesso la nuova sfida con una responsabilità ancora più grande, quella di guidare la contrada per i prossimi tre anni fino al palio del 2026. “Da parte mia c’è un po’ la paura di sbagliare, però mi conosco e so anche che ce la metterò tutta” dice Venezia, che rivolge il primo pensiero all’ex presidente Valori: “Secondo me è stata uno dei pochi presidenti con gli attributi che abbiamo avuto – dice -. La devo ringraziare perché è sempre disponibile e mi sta dando una grossa mano”.

A fianco di Venezia, però, c’è anche una squadra di 11 consiglieri (di cui 2 alla prima esperienza) che si sono già divisi ruoli e responsabilità all’interno della contrada: Jasmine Baldacci (vicepresidente e addetta sfilata), Ilaria Martone (segretaria e addetta sfilata), Matteo Pertici (responsabile barchini), Elia Ciaraolo (responsabile barchini e bandiere), Laura Farinella (responsabile cucina), Stefano Veltri (responsabile barchini), Elena Novelli (responsabile gruppo musici e sbandieratori), Alice Veltri (responsabile tamburini), Francesco Bertelli (segretario e responsabile sbandieratori), Stefano Giardini e Leandro Bilanceri (addetto bar).

“Lo spirito del mio mandato – spiega il nuovo presidente – è quello di ringiovanire la contrada ma senza mettere da parte i vecchi contradaioli, perché sono loro che sanno cosa serve e cosa fare, mentre noi giovani dobbiamo portare le idee e le innovazioni. Per quest’anno, invece, ho fissato due obiettivi: condurre la contrada al palio senza problemi e portare a casa il cencio. Sia noi che San Martino siamo ad una sola vittoria dalla conquista definitiva del cencio, in un momento in cui abbiamo entrambi due coppie fortissime”. Ovviamente con la speranza di superare al più presto anche le frizioni tra San Michele e Comitato: “Mi piacerebbe rivedere 4 contrade alla griglia di partenza”, aggiunge Venezia, che intanto inaugura il suo percorso da presidente con la Sagra della polenta e del cinghiale che quest’anno arriva alla 13 esima edizione.

L’appuntamento è fissato per questo e per il prossimo fine settimana (10-11 e 17-18 settembre) sempre nei locali di via Fratelli Rosselli, con quattro giorni all’insegna dei sapori della tradizione toscana. La sagra è sempre aperta a cena più la domenica a pranzo, e sempre con la possibilità di richiedere piatti da asporto. Gli stand gastronomici aprono alle 19,15 per la cena e alle 12 per la domenica a pranzo. Necessaria la prenotazione al numero 328 5516327.