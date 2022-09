Buona la prima per la ripartenza delle attività post ferie estive dell’associazione culturale Arco di Castruccio di Montopoli: sia il primo incontro di venerdì sera – voluto dal consulente artistico, l’ex direttore degli Uffizi Antonio Natali – a Palazzo Grifoni sia l’inaugurazione della mostra di Giuseppe Landi al Circolo Casa d’Italia di Montopoli hanno destato molto interesse e raccolto altrettanta partecipazione.

Venerdì sera il professor Natali ha introdotto l’intervento (dopo i saluti delle autorità) della dottoressa Nicoletta Baldini, che ha fatto un approfondito excursus su Il sentimento del paesaggio nei dipinti della Diocesi di San Miniato tra XV e XVI Secolo. Il giorno successivo, invece, a Montopoli tanti montopolesi e non solo hanno preso parte all’inaugurazione della mostra del maestro Giuseppe Landi, curata dal critico d’arte Ilario Luperini. Presenti le autorità cittadine e i referenti delle realtà che hanno collaborato o fornito un sostegno economico. La mostra rimarrà aperta fino a domenica (18 settembre), coi seguenti orari: nei giorni feriali dalle 17 alle 19, nei festivi dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 17 alle 19; per visite su appuntamento contattare il numero 3355280225. La mostra di Landi, che il coordinatore di Arco di Castruccio Marzio Gabbanini ha definito “l’ultimo dei macchiaioli”, è incentrata sugli scorci e sui paesaggi di Montopoli. Per quanto riguarda le attività dell’associazione culturale, il programma non è da considerarsi concluso: il professor Natali, infatti, ha già pianificato altri 4 incontri di ampio respiro artistico-storico-culturale tra San Romano e San Miniato.