Torna la “Cena dei 18enni” con l’Avis

Finalmente, dopo 2 anni di assenza, causa Covid, torna la tradizionale Cena dei 18 enni…e non solo. L’appuntamento è per sabato prossimo (17 settembre) dalle 19,30 al centro Avis di Capannori. E’ necessario prenotarsi prima del 17 telefonando al numero 348 5421295.

L’Avis Montopoli offrirà a tutti i nati negli anni 2002, 2003, e 2004 del proprio comune e dei comuni limitrofi una cena al Centro Avis a Capanne.

La cena, a menù fisso, ed al costo di 15 euro sarà comunque aperta a tutti.

Al termine un pullman gratuito porterà in discoteca (Seven Apples) tutti coloro che si saranno prenotati (anni 2002-2003 e 2004 ovviamente). L’evento anche quest’anno viene realizzato per promuovere la donazione di sangue tra i giovani e soprattutto per quella fascia di età che , dati statistici alla mano, è la meno presente tra i donatori attivi.

Il tutto avviene in un momento ancora delicato per le donazioni che registrano segnali di emergenza per i gruppi 0 e A sia positivo che negativo nonostante i rientri dalle vacanze.

“Purtroppo i malati e tutti coloro che comunque necessitano di sangue non possono permettersi di andare in vacanza e contano sul sangue donato per sopravvivere e curarsi – spiegano da Avis – Per questo motivo l’evento della Cena dei 18enni assume una importanza ancora maggiore per far capire ai ragazzi che saranno presenti alla cena quanto sia importante diventare donatori e donare attivamente”.

A sottolineare e supportare ancor più questo invito sarà presente alla cena Eleonora Cardelli, consigliera dell’associazione Vite Odv che testimonierà la propria esperienza di trapiantata di fegato in piena pandemia e far capire quanto sia stata determinante la generosità dei tanti Donatori che pur con le restrizioni covid hanno deciso di continuare a donare assicurandole un futuro di speranza.