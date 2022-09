Il Comune di Montopoli Valdarno ha pubblicato un avviso per la formazione di un elenco di complessi immobiliari da acquisire a integrazione e implementazione delle tipologie di intervento previste dagli strumenti delle politiche abitative. Il bando per reperire immobili pubblici o privati da adibire a residenze popolari è reperibile sul sito dell’ente.

Lì sono spiegati tutti i requisiti tecnici che gli alloggi devono avere per rientrare nell’elenco. Saranno presi in considerazione, per esempio, fabbricati interi o porzioni di fabbricato costituite da almeno quattro alloggi. Gli immobili di nuova costruzione o integralmente recuperati, devono essere completamente ultimati, liberi da persone, conformi allo strumento urbanistico vigente, in possesso di agibilità, immediatamente accessibili e assegnabili. Qualora si tratti di immobili in corso di ultimazione, l’agibilità dovrà essere garantita entro i sei mesi successivi alla scadenza della procedura di selezione. In tal caso l’acquisto della proprietà si perfezionerà non appena l’immobile si renderà disponibile per l’assegnazione.

“Prima la pandemia, adesso il caro bollette – commentano il sindaco Giovanni Capecchi e la vicesindaca con delega alle politiche sociali Linda Vanni -. La situazione che stiamo vivendo è difficile e ce lo dimostra la crescente richiesta di aiuti da parte della fascia di popolazione più in difficoltà. Per questo motivo, per noi diventa fondamentale ampliare l’offerta di alloggi di edilizia popolare. Il bando può essere un’opportunità per incrementare l’offerta pubblica di alloggi di residenza popolare con immobili già pronti da acquistare con le risorse della Regione. Facciamo appello ai proprietari e agli impresari di rispondere all’avviso”.

Gli interessati potranno rispondere all’avviso entro l’8 ottobre alle 12.59.