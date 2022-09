Scuola, diari speciali per gli studenti di Castelfranco di Sotto. Dono di una conceria

Una conceria di Castelfranco di Sotto ha donato quasi mille agende ai bambini e ragazzi che tra poco inizieranno il nuovo anno scolastico all’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci di Castelfranco come “augurio di buona scuola” attraverso un oggetto che li accompagnerà nel loro percorso.

I diari sono stati consegnati alla sede dell’Istituto comprensivo di piazza Mazzini, per essere regalati ad alunne e alunni a partire dalla classe seconda della scuola primaria fino alla terza della secondaria, in tutte le scuole di Castelfranco di Sotto e Orentano. Al momento della consegna erano presenti il dirigente Sandro Sodini, Ezio Castellani titolare della conceria e presidente dell’Associazione Conciatori, Serena Castellani e alcuni docenti.

“Ringrazio la conceria – le parole di Sodini – che con questo gesto ha dimostrato la sua vicinanza al mondo della scuola. Queste agende rappresentano l’attenzione della comunità verso la crescita di ragazze e ragazzi di Castelfranco. Sono il frutto di un dialogo e scambio tra la scuola e le aziende del territorio”.

Le agende non sono solo state acquistate, ma realizzate ad hoc. I diari sono stati composti dalla scuola e contengono informazioni utili sull’organizzazione dei plessi, sulla biblioteca Leonardo Papini, sul Comune. Sfogliando le pagine, allegre e colorate, si leggono citazioni della Costituzione, curiosità, consigli utili e frasi che possono ispirare i giovani nella loro quotidianità.