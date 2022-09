“Ormai il traghetto l’ho perso, ma almeno qualcuno poteva passare a chiedere se stiamo bene o portarci una bottiglietta d’acqua. Abbiamo anche il cane poverino e siamo qui in coda da questa mattina“. Parlare di code in FiPiLi non è fatto raro ma di certo non poteva aspettarsi una giornata del genere la signora che ci ha contattati per raccontare il suo disagio.

Partita da Modena per imbarcarsi a Livorno, è ancora a San Miniato dopo che questa mattina un camion si è ribaltato perdendo il carico sulla carreggiata (questo).

“L’incidente – racconta incredula anche se ormai rassegnata – è successo alle 11,30. Sono le 19,30 e nulla si è risolto. Sono 4 ore che siamo davanti a San Miniato, ormai fermi. Nessuno si è degnato di informarci dell’accaduto o almeno chiederci se avevamo bisogno di acqua. Abbiamo fatto scendere il cane per un po’ tra le automobili, tanto siamo fermi e stiamo facendo qualche chiacchiera per passare il tempo ma almeno a titolo informativo, ci piacerebbe sapere a che punto sono le operazioni e per che ora prevedono di farci uscire da qui. Ho provato a fare qualche telefonata, ma mi dicono che in FiPiLi è normale”.

Si, diciamo che non è troppo raro ma è anche vero che in genere le carreggiate vengono riaperte in tempi più brevi. “Quello che mi lascia più perplessa però – continua – è che qui non si sia visto né sentito nessuno”, anche perché manca una corsia d’emergenza e passare sarebbe difficile. Intanto code si registrano su tutta la viabilità alternativa tra Empoli e Pontedera.