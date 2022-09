Una mega panchina blu per godersi il mondo da Torre

Fucecchio ha la sua “Big Bench”, che sarà inaugurata ufficialmente sabato 17 settembre alle 16,30. A curare l’organizzazione sono la pro loco di Torre e il suo presidente Roberto Pellegrini, che ringrazia Piero Bertini, conosciuto e apprezzato dottore commercialista, appassionato d’arte e amante della natura, per averla donata alla comunità.

La panchina gigante (si scrive Big Bench ma si legge grande panchina) è posizionata sulla collinetta nell’area della “Cava dei Gruccioni”, collinetta di via del Forrone e rappresenta nel territorio nazionale la 252esima installazione. Le Big Bench infatti nel giro di 10 anni sono divenute un fenomeno di portata nazionale che sta addirittura varcando i confini italiani. Le panchine giganti in Italia al momento sono oltre 250, la maggior parte si trova in Piemonte, molte sono in Lombardia, le altre si dividono fra Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Molise e Puglia. Due sono addirittura finite in Scozia e in Polonia.

Grandi e colorate, i cui colori richiamano quelli delle specialità del paesaggio circostante (il viola della lavanda, il giallo dei girasoli, il marrone delle nocciole, il rosso del vino e così via), le panchine giganti vengono adagiate sulle colline o affacciate su vigneti e montagne. Sono numerate e, come quella in via del Forrone, si trovano in punti panoramici e su terreni accessibili a tutti per dare la possibilità a cittadini e turisti di sedersi e tornare bambini nell’osservare il paesaggio che si presenta davanti. Un viaggio quello delle Big Bench partito dal comune di Clavesana, in provincia di Cuneo, che sta attraversando tutta la penisola. Un fenomeno divenuto di portata nazionale che sta attirando ovunque l’interesse di visitatori e turisti. Un’occasione in più quindi per fermarsi per chi attraversa il territorio collinare fucecchiese.