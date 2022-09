Diocesi, don Andrea Migliavacca è il nuovo vescovo di Arezzo

Monsignor Andrea Migliavacca, 55 anni, è il nuovo vescovo della diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro. L’ufficialità è arrivata a mezzogiorno di oggi 15 settembre, dopo giorni in cui le voci si rincorrevano e la cerchia dei “papabili” si era già ristretta a un paio di nomi e manca ancora la data di insediamento.

Ad accogliere la notizia, insieme ma nelle rispettive sei vescovili, sono stati convocati tutti i sacerdoti delle due diocesi. Quando questa mattina la convocazione è arrivata a quelli della diocesi di San Miniato, i dubbi sono diventati certezze, fino alla proclamazione ufficiale. Don Riccardo Fontana probabilmente resterà a vivere ad Arezzo, ma ha già compiuto 75 anni e quindi ben 8 mesi fa aveva dato le dimissioni per raggiunti limiti di età.

“Un nuovo appello a seguire il Signore”, ha raccontato don Andrea questa chiamata. “Un dono”, ha poi definito quello dell’obbedienza, quasi a bloccare fin da subito le “proteste” che potrebbero nascere. Poi “Non vi libererete facilmente di me” ha assicurato ai suoi sacerdoti, affidandogli don Roberto Pacini come riferimento oltre a lui in questi mesi di festeggiamenti giubilari, perché siano vissuti in pienezza e non come momento di transizione.

Un pensiero lo ha dedicato anche a don Morello Morelli (per approfondire) che lo aveva introdotto in questa diocesi che oggi, lo ammette, gli spiace lasciare. “Ma siamo a un’ora di auto – ricorda -. Le amicizie resteranno”. Forse don Andrea avrebbe preferito una sede in Lombardia, per riavvicinarsi a casa e invece il Santo Padre ha deciso che nel suo futuro resta la Toscana. Anche perché don Andrea resterà a San Miniato come amministratore apostolico (reggente, in pratica) fino alla nomina del suo successore.

Sempre che papa Francesco non decida, proprio per i 400 anni della Diocesi, di accorpare San Miniato con Firenze o Pisa e attuare anche qui quel progetto di unificazione delle diocesi già iniziato. Ma forse, proprio per questo, potrebbe aspettare ancora qualche anno.

Migliavacca era arrivato a San Miniato nel 2015 da rettore del seminario di Pavia, come prima nomina da vescovo. Scout e in Azione Cattolica, è membro del Collegio per l’esame dei ricorsi presso il Dicastero per la dottrina della fede (dal 2019), è membro del Tribunale della Segnatura Apostolica (dal 2021) e, dal 29 settembre 2021, è presidente del Consiglio per gli affari giuridici della Cei.