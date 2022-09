Più di 11 milioni di euro per le strade, compresa la tangenziale a nord di Pisa

La giunta rimodula le risorse Fsc (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) per le strade della Toscana investendo ulteriori 11 milioni di euro e incassando l’ok del ministero per le infrastrutture e le mobilità sostenibili. Fra gli interventi che godranno delle risorse aggiuntive il Ponte sul Serchio, la tangenziale a nord di Pisa, la viabilità nei Comuni di Signa, Lastra a Signa, Campi Bisenzio.

La delibera illustra anche le condizioni per avere diritto alla nuova rimodulazione: le opere devono essere già cantierabili, gli enti beneficiari dei finanziamenti devono comunicare alla Regione gli estremi dell’atto approvativo del progetto, il sussistere dell’effettiva copertura finanziaria dell’intervento e l’avvio della gara di appalto per l’ottenimento dell’aggiudicazione.

Complessivamente vengono investite sulla viabilità toscana quasi 200 milioni di risorse di cui circa 160milioni finanziati da fondi Fsc destinati alla viabilità regionale e che vanno a spalmarsi sia sugli interventi attuati dalla Regione (circa 117 milioni fondi FSC più risorse regionali) che su quelli attuati dagli enti locali (circa 70milioni fondi Fsc più risorse regionali, più risorse degli enti locali).

Come detto la delibera approvata dalla giunta dà maggiori finanziamenti, 11.059.583euro ad alcuni interventi in base alle richieste avanzate dagli enti locali

“Abbiamo messo in sicurezza interventi infrastrutturali strategici per la Regione e per gli enti locali della Toscana rimodulando in modo puntuale i fondi Fsc destinati agli interventi stradali sul territorio – spiegano il presidente della Regione e l’assessore alle infrastrutture -. Abbiamo aggiunto risorse che ci permettono così di realizzare opere fondamentali per la Toscana che a a causa dell’aumento dei costi dei materiali vedevano un quadro economico profondamente mutato. Ci siamo impegnati per confermare e potenziare i finanziamenti, consentendo così ai Comuni e alle Province di realizzare gli interventi in programma, aumentando le quote laddove gli enti locali hanno dato garanzie di fare gli interventi nei tempi stabiliti”.

Le maggiori quote, per quanto riguarda gli enti locali che li devono attuare , riguardano il ponte sul fiume Serchio in Provincia di Lucca per il collegamento fra la SS12 dell’Abetone e del Brennero e la Francigena per il quale vengono destinati ulteriori 3.7milioni di euro, la tangenziale a nord di Pisa per la quale vengono stanziati altri 4 milioni , alcuni interventi sulla viabilità nel Comune di Signa , Lastra a Signa e Campi Bisenzio.

Il dettaglio

Realizzazione di Ponte sul Fiume Serchio per il collegamento tra la SS 12 dell’Abetone e del

Brennero e la SP 1 Francigena in Comune di Lucca 3.700.000 euro, progettazione esecutiva e realizzazione della viabilità Nord di Pisa tra Madonna dell’Acqua – Cisanello Lotto stralcio Nodi 1-2 4.000.000 euro, prolungamento della circonvallazione Sud da Via Barberinese alla nuova rotatoria di Capalle 1.617.915,15 euro, realizzazione del ponte provvisorio per la viabilità alternativa al ponte storico Buriano 600.000 euro, adeguamento della viabilità esistente del capoluogo di Lastra a Signa (lotti funzionali 1 e 2) 500.000 euro, realizzazione di strada di circonvallazione del capoluogo in lotti funzionali 495.679,30 euro, Srt 325 Val di Bisenzio realizzazione rotatoria in località Isola nel Comune Vaiano –145.988,57 euro.

Il consigliere regionale Andrea Pieroni

“Nel piano di rimodulazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, la Regione Toscana ha stanziato ulteriori risorse per la tangenziale a nord di Pisa, assegnando altri 4 milioni per la progettazione esecutiva e realizzazione della viabilità Nord di Pisa tra Madonna dell’Acqua e Cisanello, che si aggiunge ai 6,8 milioni di euro stanziati lo scorso marzo. L’investimento totale, grazie ad un accordo di programma sottoscritto tra la Regione Toscana e la Provincia di Pisa, è adesso di oltre 25 milioni di euro.

La Tangenziale è un’opera notevole e molto attesa dal nostro territorio, che servirà a smaltire il traffico e a rendere più facilmente raggiungibile il presidio ospedaliero di Cisanello, alleggerendo il traffico che oggi attraversa i centri abitati di San Giuliano Terme e Pisa. Un impegno che il Pd ha preso in Consiglio regionale e che sta portando avanti, parte di un piano più ampio di miglioramento della mobilità che guarda anche al miglioramento dei collegamenti tra la Costa e la Toscana centrale”.