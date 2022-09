San Donato, partiti i lavori di ripristino della frana dell’argine dell’Arno

Sono partiti i lavori di ripristino della frana dell’argine dell’Arno a San Donato, in prossimità del ponte che divide i comuni di San Miniato e Santa Croce sull’Arno.

Più volte oggetto di attenzioni e sollecitazioni da parte dei cittadini e della Consulta, il lavoro è finanziato dalla Regione Toscana con 500mila euro. Inizialmente programmata per il 2018, per ritardi della ditta aggiudicataria l’opera non era mai partita.

Ora è stato avviato il cantiere, con una ditta che aveva partecipato alla gara che ha accettato di fare questo lavoro. Un lavoro che mette in sicurezza una porzione importante in riva sinistra dell’Arno.