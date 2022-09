Un percorso fitness nella Buca del Palio

Un percorso fitness, anche per persone disabili, con attrezzature specifiche per dedicare attenzioni al proprio corpo e mantenersi in forma nascerà prossimamente nella Buca del Palio di Fucecchio. Il progetto, che l’amministrazione comunale intende sposare e sostenere, arriva da un’associazione molto attiva nella nostra zona, la Round Table 76 San Miniato Fucecchio.

Il progetto, i tablers lo hanno proposto al sindaco di Fucecchio e potrebbe portare a un risultato che l’amministrazione comunale sta inseguendo da tempo, quello di far vivere l’area verde prospiciente via Fratelli Rosselli – la Buca del Palio – non solo nei giorni della manifestazione e degli eventi estivi bensì tutto l’anno.

“Il nostro progetto – spiega il presidente Lorenzo Puccinelli – lo abbiamo presentato al comitato nazionale della Round Table Italia ed è risultato tra i 10 progetti selezionati in tutta Italia. Per questo motivo abbiamo già ottenuto 3mila euro di finanziamento, altri 5 o 6 mila poi li abbiamo raccolti recentemente attraverso sponsorizzazioni. Adesso manca l’ultimo tassello per arrivare a quei 15mila euro che è il costo previsto per l’acquisto delle attrezzature e della cartellonistica che verrebbe inserita all’interno della Buca”.

L’idea è quella di creare un’area dedicata allo sport (è già presente un campo da basket) ma anche alle famiglie e ai bambini attraverso la collaborazione con le associazioni. “Su questo versante – aggiunge Paolo Bartali, ex presidente e membro onorario a vita di Round Table 76 San Miniato Fucecchio – siamo già in contatto con Abbracciami Aps, un’associazione che si dedica ai bambini autistici e che è attiva nel territorio dell’Empolese, della Valdelsa e del Valdarno inferiore. Insieme a loro vorremmo creare una giornata speciale con un grande pic nic nella Buca del Palio per inaugurare questa percorso fitness”.

L’obiettivo è di riuscire ad arrivare al taglio del nastro entro la prossima primavera anche perché il 2023 per la Round Table 76 San Miniato Fucecchio sarà un anno davvero speciale: dal 30 maggio al 4 giugno ospiteranno sul territorio l’assemblea nazionale che vedrà arrivare a San Miniato e Fucecchio i delegati di tutti i club italiani e di molti club mondiali. “Siamo stati selezionati – spiega Puccinelli – come club incaricato di ospitare il principale evento dell’anno a livello nazionale per la Round Table, l’AGM (Annual General Meeting). Prevediamo l’arrivo nella nostra zona di oltre 300 rappresentanti dei vari club e quindi un evento che porterà benefici al nostro territorio dal punto di vista turistico e ricettivo”.