Circa 100mila per progettare piazza Amendola, affidato l’incarico

Si sta avvicinando il momento della riqualificazione e rigenerazione di piazza Amendola a Fucecchio. Per quella che i “vecchi” fucecchiesi che ci sono nati o cresciuti chiamano ancora la “piazzetta” si può affermare che è iniziato il conto alla rovescia per il nuovo look decisamente più moderno e funzionale.

In questi giorni è stato infatti formalizzato da parte del Settore Lavori Pubblici del Comune l’incarico per i servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativi all’intervento di riqualificazione della piazza ove ha sede il municipio. Praticamente il lotto rimasto da eseguire dell’opera pubblica consistente nella “Riqualificazione urbana e paesaggistica di Piazza Montanelli e di Piazza Amendola”, suddivisa in tre lotti, di cui i primi due sono stati conclusi e sono stati approvati i relativi certificati di regolare esecuzione. Ora è arrivato il turno di piazza Amendola il cui intervento di riqualificazione ha beneficiato con decreto del Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2021 del contributo ministeriale e risulta pertanto integralmente finanziato.

Per questo motivo il luogo simbolo ed icona della fucecchiesità, dove un tempo si sentiva parlare il fucecchiese stretto del “der caro” ed oggi si sentono invece altre lingue di nazionalità diverse, potrebbe e breve avere un aspetto decisamente diverso, e come risulta dagli elaborati grafici senza dubbio più moderno ed adeguati ai tempi di oggi. Per l’intervento è stato accertato da parte dell’amministrazione comunale il contributo ministeriale in entrata di 1.510.000 euro lo scorso aprile. Stante quindi la disponibilità finanziaria è possibile che la nuova piazza Amendola possa essere inaugurata prima della fine della consiliatura.

Ad aggiudicarsi l’appalto per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente all’intervento è stato un pool temporaneo di professionisti esterni all’ente composto da operatori professionali con studi in Firenze, Pisa e San Miniato per un importo contrattuale di complessivi 100.563,20 euro.