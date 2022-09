Piscina di Fucecchio e Santa Croce sull’Arno, c’è la data per l’apertura

Potrebbe essere lunedì 26 settembre il giorno in cui la piscina intercomunale di Fucecchio e Santa Croce sull’Arno riaprirà al pubblico. Dopo gli impegni (anche economici) presi dai sindaci dei due comuni, l’intenzione di riaprire sta per diventare concreta. Con l’idea anche di prevede vasche all’aperto così da utilizzare lo spazio e il servizio tutto l’anno.

L’aumento dei costi dell’energia e le difficoltà più volte lamentate dalla società gestrice Aquatempra (per approfondire) avevano per un po’ fatto temere il peggio. I Comuni hanno aumentato il contributo e potrebbe aumentare anche un po’ il costo dell’ingresso, ma almeno adesso ci siamo: la riapertura sarebbe comunque in settembre, anche se verso la fine.

Pronti a ripartire, oltre al nuoto libero, ci sono i corsi per tutte le età e anche lo spazio per le società sportive.

