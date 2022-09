“Via La Marmora necessita di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni locali. Le auto non vengono spostate quando è prevista la pulizia della strada, lo stallo di sosta per le vetture dei disabili e quello di carico e scarico sono sempre occupati da chi non ha titolo. Infine alla curva all’inizio di via Donateschi il parcheggio selvaggio ostacola il transito”. È lo sfogo di un residente che ha fatto presente queste problematiche con una nota scritta all’amministrazione comunale di Fucecchio e del quale abbiamo raccolto lo sfogo riguardo ad una serie di problemi più volte lamentati anche da altri cittadini residenti nel “borghetto”.

“Anche questa mattina, terzo sabato del mese in cui è previsto lo spazzamemto meccanico della strada, la gente maleducata non sposta l’auto. Ciò avviene da quando la polizia municipale è stata trasferita all’Unione dei Comuni”, scrive il residente al Comune.

Foto 3 di 3





“Il problema – ci spiega a voce – è iniziato a verificarsi da quando con questo passaggio, il numero degli agenti a Fucecchio è stato dimezzato. Di conseguenza il servizio di verifica del rispetto dei cartelli per la pulizia della strada come avveniva puntualmente alcuni anni fa, da tempo non avviene più”

Immaginabili le conseguenze: vetture che non vengono spostate e che quindi impediscono la pulizia della strada anche in angoli o punti particolari che non vengono raggiunti dalle spazzole del mezzo meccanico dove lo sporco si accumula.

Molto spesso vi sono deiezioni dei cani ed anche liquidi che se non lavati emanano cattivi odori. Fino a qualche anno fa infatti, confermano altri residenti, la situazione era un po’ diversa. C’erano i vigili insieme con la spazzatrice e la strada veniva pulita puntualmente. Un residente ha quindi preso carta penna ed ha lanciato il sos al Comune. Oltre al mancato spostamento delle vetture in occasione dello spazzamento della strada, ve ne sono altre che quasi ogni giorno occupano lo stallo per disabili e quello per il carico e scarico senza averne titolo, continua il residente “e quando dobbiamo uscire all’inizio di via Donateschi vi sono le auto parcheggiate sulla curva che ostacolano la circolazione”.

“Di questi problemi – si sfoga ancora il residente – ho interessato per iscritto anche l’assessore al traffico ed il consigliere delegato al centro storico perché questa parte di Fucecchio con i suoi problemi esiste per tutto l’anno, non solo nei giorni dei grandi eventi cittadini”.