“Era un punto di riferimento”, addio Massimo

Era da molti anni in servizio al pronto soccorso di Empoli. L’infermiere Massimo Beconcini è morto ieri mattina 18 settembre ad appena 46 anni.

I colleghi del Dea dell’ospedale San Giuseppe lo ricordano come “un professionista che ha svolto ogni giorno il suo lavoro con grande impegno e dedizione in uno spirito di squadra. Rappresentava un punto di riferimento per l’accoglienza e l’inserimento per i colleghi infermieri neo inseriti e neoassunti.

I colleghi del pronto soccorso del presidio ospedaliero unitamente alle direzioni sanitaria e infermieristica e alla direzione generale dell’Azienda esprimono sentite condoglianze alla famiglia”.