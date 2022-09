Aquatempra riapre la piscina, con un salvagente da 168mila euro lanciato dai Comuni di Santa Croce sull’Arno e Fucecchio

Il Comune di Fucecchio lancia il salvagente alla piscina intercomunale della quale è proprietario insieme al Comune di Santa Croce sull’Arno. Ammonta infatti a 84.060,82 l’ulteriore incremento del corrispettivo che la giunta comunale ha deciso di elargire a favore di Aquatempra che gestisce l’impianto per consentirne la riapertura lunedì 26 settembre.

Oltre al nuoto libero, riprenderanno i corsi di nuoto, di fitness e per il benessere (iscrizioni aperte da mercoledì 21 settembre). I sindaci Alessio Spinelli e Giulia Deidda avevano detto che avrebbero fatto il possibile per far ripartire la stagione entro la fine del mese e arrivare almeno a dicembre con l’attuale assetto societario (qui la notizia), e in effetti così è stato.

Già in precedenza con determinazione n. 455 del 08.09.2022 sulla base delle risultanze del Bilancio di Previsione 2022 di Aquatempra, da parte dell’ente di piazza Amendola era stata impegnata la somma di 116.317,64 euro per la corresponsione dell’incremento del corrispettivo relativo all’anno 2022 al soggetto affidatario in aggiunta all’importo già impegnato con la determina n. 91/2022 di 57.165,20 euro.

La giunta fucecchiese cala dunque un altro carico da undici per dare la possibilità ai cittadini di usufruire di nuovo dell’impianto del quale in tanti attendono la riattivazione e non sono per fare sport o divertirsi, ma anche per motivi legati alla salute fisica. In prospettiva vi è anche il progetto della realizzazione di vasche all’aperto così da utilizzare lo spazio e il servizio tutto l’anno. Come scritto nei giorni scorsi, l’aumento dei costi dell’energia e le difficoltà più volte lamentate dalla società Acquatempra avevano per un po’ fatto temere il peggio. I due Comuni hanno aumentato il contributo economico e di conseguenza potrebbe aumentare anche un po’ il costo dell’ingresso.