Con un investimento di 55mila euro il comune di Cerreto Guidi prosegue il progetto di riqualificazione ed adeguamento dei marciapiedi in via Cerretese in relazione all’abbattimento della barriere architettoniche. Il tratto sul quale l’amministrazione comunale sta investendo risorse da tempo è quello interno al centro abitato che va dalla rotonda di San Zio a quella di via Roma, già oggetto in passato di vari interventi.

In particolate stavolta i lavori riguarderanno l’ultimo tratto del marciapiede di sinistra in direzione del centro del paese per una lunghezza di circa 250 metri prima della rotonda di via Roma e piazza Belvedere. L’intervento si rende possibile grazie all’utilizzo di parte del contributo ricevuto dall’ente in virtù della legge di bilancio del 2020 che ne prevede l’utilizzo per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di sviluppo territoriale sostenibile tra i quali è compreso anche l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Questa porzione di circa 250 metri sarà completata con la stessa tipologia di pavimentazione presente nel tratto a valle già ultimato negli anni precedenti. Già a ridosso della rotonda di San Zio infatti, in direzione del centro del paese, via Cerretese è provvista di marciapiedi su ambo i lati che, per lunghi tratti, risultano essere già stati oggetto di interventi di adeguamento e miglioramento negli anni precedenti. Quest’ultimo tratto che conduce fino alla rotatoria di via Roma e piazza Belvedere invece, oltre a presentarsi con una superficie diversa presenta anche una diversa pavimentazione sulla porzione terminale.

Ciò che si propongono dal municipio, si evince dalla relazione che accompagna il progetto esecutivo, è procedere con l’abbattimento delle barriere architettoniche dove presenti e di completare questa restante porzione di marciapiede con la stessa tipologia di pavimentazione come nel tratto a valle già ultimato negli anni precedenti. L’intervento di adeguamento però risulta condizionato da due situazioni limitative che saranno risolte con lavori successivi.

La prima limitazione riguarda l’impossibilità di intervento sulla sede stradale in quanto trattasi di una strada provinciale, ai fini di eventuali allargamenti nei punti più stretti. La seconda si riferisce alla presenza, nel tratto iniziale, nei pressi della rotatoria di via Roma vicina al centro storico, di una rampa esistente, realizzata per superare la differenza di quota tra i due tratti del marciapiede che sarà oggetto di un intervento successivo.

Il tratto di marciapiede sul quale l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire per adeguarlo ai tratti precedenti e rispondente alla normativa vigente in materia di abbattimento della barriere architettoniche avrà una larghezza minima di metri 1,50. Nel tratto in cui si restringe, non esseno possibile la parte dell’ente l’intervento sulla carreggiata, sarà di metri 0,90 prevista per il transito della sedia a ruote che troverà comunque subito prima e subito dopo dei tratti con larghezza superiore a metri 1.50 per consentire la completa rotazione. Tutto il marciapiede sarà pavimentato con masselli in calcestruzzo autobloccanti.