Casa del popolo La Serra, il Comune “interessato a valutare soluzioni urbanistiche adeguate”

“L’amministrazione comunale di San Miniato è interessata al futuro della sede della vecchia casa del popolo de La Serra al solo scopo di valutare soluzioni urbanistiche adeguate al suo utilizzo futuro, sempre nell’ottica di un’operazione tra privati”.

L’Amministrazione lo sottolinea chiarendo che “Non c’è nessuna intenzione di acquistare l’immobile a due piani di via 24 maggio da parte del Comune, un edificio che è ubicato al centro della frazione, proprio di fronte all’ufficio postale e alla scuola” salvo poi precisare che “Secondo gli amministratori è necessario valutare le possibilità che si aprono per il futuro di quest’area, capendo le esigenze e le priorità che ci sono, anche perché presto ripartiranno i lavori al nuovo edificio di via Maremmana e l’immobile resterà vuoto, liberando quindi uno spazio molto importante per le necessità dei cittadini che vivono la frazione, come ad esempio avere un’area verde e un parcheggio”.

Difficili da realizzare se l’immobile avesse un compratore diverso dall’Amministrazione, che acquisterebbe l’immobile per farne l’uso che ritiene, a prescindere dal bene della collettività.