San Donato, un nuovo parcheggio a disposizione delle scuole

I privati proprietari del terreno in via del Pratuccio, accanto alle scuole, hanno fatto il lavoro e concesso lo spazio in comodato d’uso al Comune di San Miniato per metterlo a disposizione della collettività e risolvere così un problema, anche di sicurezza. Davanti alle scuole elementari e dell’infanzia di San Donato infatti, non è facile trovare parcheggio e spesso le auto ingombrano la carreggiata, creando un po’ di caos nei momenti di salita e discesa dei bambini.

La disponibilità dei privati però, non basta, visto che in questi primi giorni, il parcheggio resta semi vuoto e la carreggiata piena, forse perché “scendere un attimo al volo” è meno faticoso. Certo, parcheggiare e scendere aumenta un po’ i tempi “di consegna e ritiro” dei figli, ma consente di farlo più in sicurezza.

Alle novità, d’altra parte, bisogna abituarsi e magari qualcuno pensa anche che, essendo quella una proprietà privata, è educazione non parcheggiarci. Invece non è così, anzi: i proprietari sono contenti se il parcheggio viene usato. Anche dagli insegnanti.